Quem espera sempre alcança! Youtuber aceita pedido de namoro de Shawn Mendes 6 anos depois

Shawn Mendes conseguiu uma namorada em pleno Dia de São Valentim, o Valentine's Day, em que se celebra o Dia dos Namorados em muitos países.

Em 2013, ele era só um moleque de 14 anos – que obviamente já cantava os seus covers na internet – quando mandou um singelo pedido de namoro para a youtuber Andrea Russett pelo Twitter.

@AndreaRussett would you be my girlfriend? 😍

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) March 27, 2013