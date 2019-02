Quem foi Carlos Marighella, personagem central do primeiro filme dirigido por Wagner Moura

Dirigido por Wagner Moura, o filme Marighella estreou na quinta-feira (14) no Festival de Berlim, sob aplausos e recepção positiva. O longa é uma cinebiografia que conta a história de Carlos Marighella, guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira.

Com a repercussão do filme, que ainda não tem previsão de estreia no Brasil, a internet se encheu de buscas sobre quem foi o protagonista do filme de Moura, interpretado pelo músico e ator Seu Jorge, que foi considerado o maior inimigo do governo militar imposto.

Carlos Marighella em 1968 / Acervo UH/Folhapress

Marighella nasceu em Salvador no dia 5 de dezembro de 1911 e era de uma família pobre. Filho de um imigrante italiano, que trabalhava como operário, e uma mulher baiana filha de escravos africanos, tinha seis irmãos.

Leia mais:

Polícia Civil bloqueia R$ 5 milhões em bens da principal milícia do Rio

Oito funcionários da Vale são presos pelo rompimento da barragem de Brumadinho

Na década de 1930, ele largou o curso de Engenharia Civil para militar pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro). Foi preso por quatro vezes, sendo a primeira por escrever um poema com críticas ao interventor Juracy Magalhães.

Outras duas prisões ocorreram na era Vargas, sendo uma delas por seis anos, em que chegou a ser torturado – um ano depois ele seria eleito deputado federal. A última foi no início na ditadura militar, em 1964, quando ele foi baleado, ponto inicial da trama do filme.

Ao deixar a prisão no ano seguinte, por decisão judicial, se dedicou à luta armada contra a ditadura. Foi expulso do PCB em 1969 e fundou a ALN (Ação Libertadora Nacional), que se envolveu no sequestro de um embaixador norte-americano.

Após o AI-5, os órgão de repressão aumentaram a caçada ao guerrilheiro, que sofreu uma emboscada por agentes do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) no dia 4 de novembro de 1969. Ele foi baleado e morto.

O filme Marighella é a estreia de Wagner Moura como diretor e conta no elenco, além de Seu Jorge, com Bruno Gagliasso, Humberto Carrão e Adriana Esteves. Veja o cartaz: