Metro Indica: veja dicas de programação cultural para o fim de semana

O fim de semana está aí! Você está precisando de uma ajuda para programar um rolê? Então dá só uma olhada nas dicas que o Metro Jornal separou.

Show

Hermeto Pascoal. O compositor alagoano reitera o caráter livre e globalizado dos sons nas faixas do álbum “Natureza Universal”, que ele interpreta ao lado de uma big band. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex. e sáb., às 21h. R$40.

Paulo Ricardo. O show “Sex on the Beach” traz músicas da banda RPM, além de clássicos da carreira solo do cantor. No Teatro J. Safra (r. Joseph Kryss, 318, Barra Funda, tel.: 3611-3042). Sex. e sáb., às 21h30. De R$ 60 a R$120.

Fluxxo. Com misturas entre hip-hop, rock e MPB, o festival traz para São Paulo seis bandas, como Obinrin Trio e Suco de Lúcuma. No Estúdio Bixiga (r. Treze de Maio, nº 826, Bela Vista, tel.: 5082-2657). Dom., às 23h. De R$ 15 a R$ 20.

Exposição

‘Seção’. Esse conjunto de obras de Marcius Galan propõe um contraponto entre o histórico e o contemporâneo com ilusões óticas a partir de intervenções em ambientes com linhas traçadas no espaço. Na Pinacoteca (pça. da Luz, 2, Luz, tel.: 3324-1000). Abre sáb., às 11h. R$ 10. Até 17/6.

Cinema

‘A Noite dos Mortos-Vivos’. O clássico de horror com zumbis, dirigido por George Romero, é sonorizado ao vivo pelo projeto musical Caranguejo-Escorpião. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel.: 2117-4777). Dom., às 15h. R$ 12.

Dança

‘Konstituição em Segunda Instância’. Dirigida por Sandro Borelli, a apresentação abre o projeto “Gestos Coreográficos”, inspirado em temas como rebeldia e criatividade. O roteiro é baseado no livro “Levantes”, do filósofo francês Georges Didi-Huberman. No Kasulo (r. Souza Lima, 300, Barra Funda, tel.: 3666-7238). Sex. e sáb., às 20h; dom., às 19h. Grátis.

Teatro

‘Fauna’. Nesta peça-conversa, o grupo Quatroloscinco convida o público a explorar a política dos afetos, desconstruindo identidades pessoais e coletivas para debater temas como violência, desejo, liberdade e desamparo. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Sex. e sáb., às 21h30; dom., às 18h30. R$ 20. Até 10/3.

Erudito

Jazz Sinfônica. Sob a regência de Luis Gustavo Petri, a orquestra conta com arranjos especiais feitos para composições de Noel Rosa, Dorival Caymmi, Ary Barroso, Monsueto e Chico Buarque. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Sex. e sáb., às 21h. R$ 30.