Grey’s Anatomy: Showrunner faz revelação polêmica sobre casais e conta quem irá aparecer mais vezes na série

O casal Meredith (Ellen Pompeo) e DeLuca (Giacomo Gianniotti) estão indo a toda velocidade na décima quinta temporada de “Grey’s Anatomy”. No entanto, a showrunner Krista Vernoff usou o Twitter para avisar que devemos esperar mais complexidade nos relacionamentos amorosos da série.

“Até o fim e sempre haverá triângulos amorosos (e quadriláteros e quíntuplos) em #GreysAnatomy", escreveu em resposta a um espectador que perguntou se todos os triângulos amorosos da série estavam resolvidos.

Til the end of forever there will be love triangles (and quadrangles and quintangles) on #GreysAnatomy https://t.co/Tpk1SDdXJW

— Krista Vernoff (@KristaVernoff) February 15, 2019