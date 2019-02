Filmes na TV: Pequenos Espiões 3, Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (15).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro", com Diane Keaton e Queen Latifah, às 14h, "Instinto Fatal" às 1h50, "Max Payne – Sede de Vingança" às 3h30 e "Palavras de Amor", com Juliette Binoche, às 4h50.

No SBT tem "Pequenos Espiões 3: Game Over" às 23h15. Na Record tem "Vikingdom – O Reino Viking" às 22h45. Na Cultura tem o documentário "O Sonho de Eder" às 1h.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "O Tempo e o Vento" às 22h. Na Warner tem "Enrolados" às 19h e "Cinderela", com Lily James e Cate Blanchett, às 20h30. Na Universal tem "A Origem dos Guardiões" à meia-noite. Na Sony tem "Amizade Colorida" às 20h.

No Megapix tem "13º Distrito" às 14h30 e "3 Dias para Matar", com Amber Heard, às 20h30. No Cinemax tem "Invasores", com Nicole Kidman e Daniel Craig, às 18h e "Advogado do Diabo" à meia-noite.