Ben Affleck afirma em entrevista que não será o Batman do filme solo do herói

Ben Affleck não será o Homem-Morcego do novo filme solo do Batman. A informação foi dada pelo próprio ator durante uma entrevista no programa Jimmy Kimmel Live!, nesta quinta-feira (14).

"Sim, eu saí", confirmou Affleck a Jimmy Kimmel. "Eu tentei dirigir uma versão dele, trabalhei com um ótimo roteirista, mas não consegui chegar a algo interessante. Então, achei melhor entregar o filme para outra pessoa", explicou.

Após a notícia, um assistente de palco fantasiado de Robin foi "recolher" o uniforme do Batman de Affleck. Na capa, um "BatAffleck" acompanhado do número 12 – em referência a camisa de Tom Brady, jogador de futebol americano.

Ben Affleck interpretou o Batman do Universo Estendido DC em "Batman vs. Superman – A Origem da Justiça", "Esquadrão Suicida" e "Liga da Justiça".

O novo filme solo do herói de Gotham deve contar com um Bruce Wayne mais jovem – por isso a saída do ator – e explorar seu lado investigativo. A estreia está prevista para o dia 25 de junho de 2021. A direção será assinada por Matt Reeves, de "Planeta dos Macacos".

Assista a entrevista completa (legenda traduzida automaticamente para o português):