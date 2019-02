Após seis anos, Avril Lavigne lança novo álbum; ouça 'Head Above Water'

Após liberar sua nova música em parceria com Nicki Minaj, a cantora Avril Lavigne lançou nesta sexta-feira (15) seu sexto álbum de estúdio, "Head Above Water".

O álbum chega seis anos após o quinto CD da cantora, o homônimo "Avril Lavigne" lançado em 2013. Suas músicas e temática contam sobre as experiências e o amadurecimento da cantora neste período.

A música que dá nome ao álbum, "Head Above Water", fala sobre sua luta com a Doença de Lyme – mal transmitido por um carrapato, que pode causar paralisia facial, fortes dores musculares e palpitação. Outros destaques do álbum são sua parceria com Nicki Minaj, "Dumb Blonde", e "Tell Me it's Over".

Confira abaixo o vídeo clipe da música-título do novo álbum: