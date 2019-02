William Bonner elogia Maju Coutinho por conquista no Jornal Nacional

Maria Júlia Coutinho, a Maju, vai assumir a bancada do "Jornal Nacional" pela primeira vez no próximo sábado, 16. A jornalista foi elogiada por William Bonner no Instagram. Maju fará parte do rodízio de apresentadores dos fins de semana, e Bonner disse na rede social que essa notícia é para "alegrar todo mundo".

"(A Maju tem) uma história de talento, dedicação e conquista. História. A equipe e a bancada do Jornal Nacional dão as boas-vindas", escreveu.

Segundo a TV Globo, ela será a primeira mulher negra a assumir o cargo. Maju foi homenageada por isso nos comentários da publicação. "Eu sabia que isso iria acontecer. Orgulho. Eu, como mulher negra, também estou aí nessa bancada. Parabéns, Maju", afirmou uma internauta.