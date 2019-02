Velório de Bibi Ferreira acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O corpo da atriz e cantora Bibi Ferreira será velado nesta quinta-feira (14) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A cerimônia será aberta ao público a partir das 10h até as 15h, depois a artista será cremada.

Bibi morreu ontem, aos 96 anos, em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio. Uma enfermeira que a acompanhava percebeu que o batimento cardíaco estava baixo e, por isso, chamou um médico.

A atriz morreu dormindo.

