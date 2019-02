Do terceirão para a vida: Tretas entre famosos que eram inseparáveis viram meme

Quando a gente é criança ou adolescente, tem certeza de que nossas amizades vão durar eternamente. A expectativa em relação aos BFFs famosos também é parecida. Pois um meme surgido no Twitter nesta quarta-feira reuniu os dois mundos.

O pessoal começou a resgatar fotos antigas de famosos que eram unha e carne e hoje mal se falam. Como legenda, colocaram "do terceirão para a vida", frase que costuma acompanhar fotos de formatura do ensino médio, uma esperança verdadeira de que esses amigos estarão presentes em todas as fases.

Anitta, Pabllo Vittar e Nego do Borel é um grande exemplo disso. A diva carioca, que gravou "Sua Cara" com Pabllo e "Você Partiu Meu Coração" com Nego em 2017, viu as relações com ambos mudarem ao longo desses quase dois anos.

Pabllo falou confirmou recentemente que não é mais amiga de Anitta, que, por sua vez, foi obrigada a dizer que não concordava com algumas decisões de Nego, depois que ele foi vaiado e impedido de falar durante um show dela.

Veja outras relíquias de quando tudo ia bem… E o terceirão era pra sempre!

Fifth Harmony e Camila Cabello

A coisa desandou tanto que Camila saiu. E agora está em carreira solo que tem se destacado muito mais.

Taylor Swift e Demi Lovato

Há quem diga que foi por causa de Joe Jonas, que namorou ambas. Há quem diga que foi por causa de Selena Gomez, melhor amiga de ambas…

RBD

"Sálvame del olvido/ Sálvame de la oscuridad"

Rebelde Brasil

Sophia Abrahão, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Chay Suede, Artur Aguiar e Micael Borges, elenco da adaptação do sucesso mexicano que a Record fez. Pode até não haver um climão entre eles. Mas é fato que cada um foi um lado. Curiosidade: Sophia namorou Chay e Micael.

Kéfera e Luba/ Robert Pattinson e Taylor Lautner

Os youtubers eram amigáveis. Até que Luba fez um vídeo em que criticava a colega por ter discutido com um homem na plateia do "Encontro" com Fátima Bernardes por conta do feminismo.

Já Pattinson e Lautner eram mocinhos na série de filmes "Crepúsculo". Ficou no passado.

Juliana Paes e Paolla Oliveira

As duas foram protagonistas – junto com Isis Valverde – da novela "A Força do Querer". Paolla acabou ganhando como melhor atriz no Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Juliana fez um post em que disse que ficou triste. Rendeu climão.