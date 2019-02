Série que originou Kenan & Kel e Zoey 101 ganhará reboot na Nickelodeon

Nesta quinta-feira (14), o site estadunidense Variety anunciou que a Nickelodeon tem planos de reviver um de suas séries mais icônicas nos EUA: a comédia "All That".

Com um elenco de nomes como Jamie Lynn Spears, Amanda Bynes, Nick Cannon, Kenan Thompson e Kel Mitchell, a série originou diversos spin-offs e outras séries estrelando seus atores. Kenan & Kel e Zoey 101, que figuraram na programação brasileira da Nickelodeon, foram algumas delas.



LEIA MAIS:

Donata Meirelles pede demissão da Vogue após polêmica racial em festa de aniversário

Claudia Raia dá ‘bronca’ em Ana Maria Braga ao vivo; saiba o porquê

"All That" era feita a partir de uma coleção de cenas curtas – sketches – de comédia e performances musicais, similar ao programa noturno "Saturday Night Live", hoje um dos mais bem-sucedidos dos EUA.

O Saturday Night Live foi também o local onde Kenan Thompson, de Kenan & Kel, foi parar depois de adulto. Agora, ele será o produtor executivo da nova versão de All That produzida pela Nickelodeon.

O programa terá um elenco totalmente novo, e foi ideia do próprio presidente do canal, Brian Robbins. Segundo ele, pelo sucesso de All That em sua estreia, a ideia de um reboot sempre esteve presente, e agora é a hora de concretizá-la.

Hoje, no entanto, não há informação do estágio em que a produção se encontra, ou uma data de estreia.