'No puedo' já é o melhor meme de 2019? Veja galeria com as desculpas dos pets

Quem nunca passou por uma situação de negar um convite por falta de vontade e precisou pensar rápido em uma desculpa para não magoar a pessoa? Pois a internet se preparou para responder às más propostas de programas com o melhor humor possível.

Tudo começou com a imagem de um cachorro deitado com a legenda "no puedo, estoy gordido y cansadito" – ou, na melhor tradução do portunhol, "não posso, estou gordo e cansado".

A partir daí, a internet se encheu de montagens com cães e gatos em diversas situações, todas com legendas divertidas que ilustram desculpas para, bem… dar um fora. Pelo menos quem recebe pode dar risada e se confortar com os bichinhos!

Veja galeria com diversas versões do meme "no puedo":