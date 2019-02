Netflix: 5 séries românticas nada convencionais e aprovadas no site de críticas mais importante da Internet

Ainda faltam alguns meses para o “Dia dos Namorados” no Brasil, mas se você não conseguiu evitar e também acabou entrando no clima de “Valentine's Day” (ou Dia de São Valentim), podemos indicar cinco série românticas nada convencionais e com notas altas no Rotten Tomatoes.

Confira a lista:

Wanderlust – Navegar É Preciso

Depois de anos juntos, a vida sexual deles esfriou. Incapazes de reacender a paixão, uma terapeuta e o marido decidem abrir o casamento.

Aprovação no Rotten Tomatoes: 74%

Reprodução / Divulgação

Ela Quer Tudo

A série conta a história de Nola, uma artista de vinte e poucos anos que mora no Brooklyn, e seus problemas definindo sua identidade e compartilhando seu tempo com seus amigos, seu trabalho e seus três amantes: o modelo arrogante Greer Childs, bancário Jamie Overstreet e o humorista Mars Blackmon.

Aprovação no Rotten Tomatoes: 88%

Love

A série conta a história de Gus e Mickey em suas jornadas pelos prazeres e humilhações da intimidade, do comprometimento e de outras partes da vida amorosa que preferiam evitar.

Aprovação no Rotten Tomatoes: 94%

Easy

A série explora vários personagens de Chicago que se aprofundam no moderno labirinto de amor, sexo, tecnologia e cultura.

Aprovação no Rotten Tomatoes: 94%

Lovesick

Em busca do amor verdadeiro, Dylan é diagnosticado com uma doença sexualmente transmissível. Com os amigos Evie e Luke, ele revive seu passado ao informar o quadro a todas as ex.

Aprovação no Rotten Tomatoes: 100%

