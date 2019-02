Katy Perry é a humana perfeita que tenta conquistar o coração de Zedd em novo clipe; assista '365'

A cantora Katy Perry se juntou ao DJ alemão Zedd para lançar um novo single, divulgado nesta quinta-feira (14). "365" é a primeira parceria deles.

Leia mais:

Frances McDormand e Benedict Cumberbatch serão Deus e Diabo em série inspirada em livro de Neil Gaiman

Festival de Berlim: Disputa envolvendo Netflix ofusca estreia de filme sobre lésbicas espanholas

O clipe da música também já está disponível no YouTube. No vídeo, a cantora é um robô que faz de tudo para conquistar o coração de um humano, interpretado por Zedd. A música vem no clima do Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro nos Estados Unidos.

Assista ao clipe: