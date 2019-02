Vestido de Kate Middleton surpreende novamente e atrai todos os olhares em jantar de gala

View this post on Instagram

Duques de Cambridge asisten hoy, como cada año, a la ceremonia de los Premios BAFTAS, entregados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que se realiza en el Royal Albert Hall de Londres. · · (📷: Getty Images) · · #BAFTAS #EEBAFTAS #DuquesDeCambridge #Londres #KateMiddelton #PrincipeGuillermo #PrinceWilliam #RoyalAlbertHall #TeCuentoEnLaWeb