Hebe Camargo ganha exposição inédita no Farol Santander, em São Paulo

Quase sete anos após sua morte, Hebe Camargo ganhará uma exposição inédita no Farol Santander, em São Paulo, a partir do dia 19 de fevereiro. A mostra "Hebe Eterna" vai até o dia 2 de junho.

Com curadoria de Marcello Dantas, a exposição reunirá o rico acervo da apresentadora, com vídeos raros e depoimentos sobre a vida dela, além de pertences pessoais como vestidos e acessórios A mostra está dividida em 11 ambientes.

Hebe Camargo completaria 90 anos de idade no dia 8 de março. Nascida em 1929, em Taubaté, no interior de São Paulo, Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani foi apresentadora de TV, cantora e atriz. Começou a carreira na década de 1940, na Rádio Tupi.

Em 1950, foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. Cinco anos depois, Hebe estreou o primeiro programa feminino da TV nacional.

A apresentadora atuou na Record TV, Rede Bandeirantes, Rede TV!, mas ficou a maior parte da carreira no SBT, emissora do patrão e amigo Silvio Santos. A amizade com as atrizes Lolita Rodrigues e Nair Belo também marcou a vida de Hebe Camargo.