'A Mula', 'Poderia me Perdoar?' e mais: As estreias da semana nos cinemas de São Paulo

Veja os filmes que entram em cartaz nesta semana nos cinemas da capital paulista:

PRÉ-ESTREIAS

A Casa de Veraneio (Le Estivants, França/2018, 127 min.) – Ação. Dir. Valeria Bruni Tedeschi. Com Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino. Anna, uma cineasta, vai passar férias em Côte d’Azur, no litoral sul da França. Apesar do ar bucólico, ela precisa lidar com uma recente separação e com os desafios de produzir um novo filme. 12 anos. Metrô Tatuapé, Reserva Cultural

Lembro Mais dos Corvos, Brasil/2018, 105 min.) – Ação. Dir. Gustavo Vinagre. Com Julia Katharine. Durante uma crise de insônia, uma atriz transexual conta sua história de resistência e autoaceitação por meio de um monólogo. O longa mistura documentário, ficção e improviso. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Querido Menino (Beautiful Boy, Estados Unidos/2018, 136 min.) – Drama. Dir. Felix Van Groeninge. Com Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer. David Sheff é um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O mais velho deles, Nic, é viciado em metanfetaminas, o que abala toda a rotina da família. 14 anos. Espaço Itaú – Augusta.

Todos Já Sabem (Everybody Knows, Espanha/2017, 133 min.) – Drama Dir. Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín. Laura retorna à Espanha, sua terra natal, para acompanhar o casamento da irmã. Mas o marido, por questões profissionais, não a acompanha. Na festa de casamento, um bárbaro crime acontece. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Villa Lobos.

ESTREIAS

Alita: Anjo de Combate (Alita: Battle Angel, Estados Unidos/2018, 122 min.) – Ação. Dir. Robert Rodriguez. Com Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly. Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas, a mesma profissão de seu pai adotivo. 14 anos. Bristol, Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Boulevard Tatuapé (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D), West Plaza (3D). DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Bourbon-Espaço Itaú Pompeia, Bourbon-Espaço Itaú Pompeia-Imax (3D), Cantareira, Cantareira (3D), Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Boulevard Tatuapé (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz , Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza, West Plaza (3D).

As Ineses (Las Ineses, Argentina e Brasil/2019, 72 min.) – Ação. Dir. Pablo José Meza. Com André Ramiro, Valentina Bassi, Luciano Cáceres. Amigas e vizinhas, Carmen e Rosa possuem uma série de estranhas coincidências entre si. Elas possuem o mesmo sobrenome, dão a luz no mesmo dia, e seus filhos nascem no mesmo hospital. Porém, elas notam que uma troca pode ter sido feita por engano. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Minha Fama de Mau (Brasil/2017, 116 min.) – Biografia. Dir. Lui Farias. Com Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues. Baseado no livro homônimo, conta a trajetória do cantor e compositor Erasmo Carlos em seus primeiros passos em busca da fama. Pelo caminho, estão Roberto Carlos e Wanderléa, seus companheiros de palcos e aventuras. 12 anos. Anália Franco, Bourbon- Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi , Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Reserva Cultural, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos.

A Mula (The Mule, Estados Unidos/2018, 116 min.) – Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne. Earl Stone é um homem de 90 anos, falido, afastado da família, que aceita um emprego para transportar encomendas pelo país afora. Sem saber, ela acaba se tornando mula de um cartel de drogas e agora terá que lidar com as complicações da nova profissão. 16 anos. Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Villa Lobos, West Plaza. DUBLADO: Anália Franco, Jardim Sul.

A Pedra da Serpente (Brasil/2018, 78 min.) – Ficção. Dir. Fernando Sanches. Com Claudia Campolina, Gilda Nomacce, Ricardo Gelli. Depois de perder o bebê que esperava, Joana decide se mudar para uma cidade litorânea conhecida por supostos casos de abdução por parte de extraterrestres. Depois de atropelar um homem, ela acredita que está envolvida em uma trama alienígena. 14 anos. Eldorado, Metrô Santa Cruz.

Poderia me Perdoar? (Can You Ever Forgive Me?, Estados Unidos/2017, 106 min) – Biografia. Dir. Marielle Heller. Com Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells. Lee Israel é uma escritora que enfrenta sérios problemas financeiros e vive uma crise criativa. É então que ela decide forjar cartas de personalidades já falecidas para ganhar a vida. Como cúmplice, ela encontra Jack, um velho conhecido. Mas a farsa logo é descoberta. 16 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Tito e Os Pássaros (Brasil/2018, 73 min.) – Animação. Dir. Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar. Tito é um menino destemido que nutre grande simpatia pelos pássaros. Ao tentar criar uma máquina para traduzir a linguagem das aves, ele descobre uma maneira de curar o medo. Livre. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, IMS, Jardim Sul, Santana Parque, Villa Lobos.