Donata Meirelles pede demissão da Vogue após polêmica racial em festa de aniversário

Donata Meirelles pediu demissão da revista Vogue, na qual era diretora de estilo. A informação é de colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A saída da socialite da empresa vem depois de sua polêmica festa de aniversário de 50 anos, onde ela recebeu acusações de racismo por "decorar" o evento com mulheres negras vestidas de baianas. Nas imagens, ela aparece sentada no meio delas.

As fotos foram rechaçadas por internautas e até famosos, como foi o caso da cantora Elza Soares. "Pense no quanto pode machucar o próximo, sua memória, os flagelos so seu povo, ao escolher um tema para 'enfeitar' um momento feliz da vida", disse a artista.

Donata chegou a se desculpar pelo ocorrido, o que não impediu o seu pedido para sair da revista.

