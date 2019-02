Dia de São Valentim: Instagram brasileiro é sucesso com prints de mensagens de ex e de iludidos em geral

Hoje é Dia de São Valentim, quando se comemora o Dia dos Namorados em muitos países. O clima romântico chega até aqui no Brasil, que escolheu como a data mais romântica do ano o 12 de junho, perto do dia de Santo Antônio, o casamenteiro. Mas, na contramão da alegria de quem tem um par, um perfil de Instagram tem feito sucesso com mensagens, às vezes inacreditáveis, de ex-namorados.

Batizado simplesmente como msgdoex, a conta expõe diálogos que oscilam entre as categorias 'vergonha alheia', pena, medo ou, na maioria das vezes, muito engraçadas. O perfil tem quase 70 mil seguidores e conta com fãs famosos, como Clarice Falcão e Fernanda Paes Leme.

Veja abaixo alguns exemplos para você entrar no clima do anti Valentine's Day. E rir um pouco, vai!

1 – Esse é aquele que espera conseguir um date até o fim do dia e sai disparando para todos os lados. Vai que…

Reprodução

2 – Aquele que arrisca mandar exemplo dos dotes artísticos

Reprodução

3 – Um rapaz disposto a mudar, será?

Reprodução

4- Só os R$ 50 já está bom, ok?

Reprodução

5- Se fosse amigo de verdade teria impedido isso!

Reprodução

6- Daqui a pouco manda um SMS com o pedido de desculpas

Reprodução

7 – Errado! Só você que não está sabendo o motivo mesmo…

Reprodução

8 – Bora, Brasil!

Reprodução

9- Não deixe de perder essa oportunidade, hein!

Reprodução

10-Imagina a bagagem emocional desse término!