Claudia Raia dá 'bronca' em Ana Maria Braga ao vivo; saiba o porquê

Claudia Raia foi a convidada de Ana Maria Braga no programa "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (14). A estrela de "Verão 90″, no ar atualmente no horário das 19h da Globo, 'chegou chegando' e levantou a amiga no colo, girando pelo estúdio.

No papel de Lidiane, uma ex-atriz de pornochanchada bem engraçada, Claudia foi elogiada pela boa forma impressionante aos 52 anos. Ela falou que, como artista, acaba sofrendo uma pressão para estar sempre bem, mas sempre que sempre foi saudável. “Acho que é uma vida inteira de cuidados. Tudo isso é resultado, hoje estou colhendo o que plantei a vida toda, uma vida inteira sem drogas", disse.

E aproveitou para dar um puxão de orelha na apresentadora: "Sem fumar, né Ana Maria?, sem beber, sem nada né. Sem hormônio, porque como tenho enxaqueca, eu nunca tomei hormônio”, disse.

Ana Maria ficou surpresa, mas não disse nada e seguiu conversando normalmente. As duas falaram também sobre Bibi Ferreira, morta na última quarta-feira (13), aos 96 anos.