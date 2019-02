Depois do hit 'Finesse', Bruno Mars e Cardi B anunciam nova parceria

De volta ao Instagram, a rapper Cardi B anunciou na quarta-feira (13) uma nova música em conjunto com Bruno Mars.

A cantora havia deletado sua rede social após uma gafe cometida em seu Stories, mas logo reativou a conta. "Ok, então, estou de volta da aposentadoria para anunciar que tenho uma música nova para lançar na sexta-feira à meia-noite, com @brunomars", brincou, marcando o usuário do cantor.

Ela também voltou a celebrar o Grammy que recebeu na noite de domingo, com a hashtag #twogrammywinningartist (dois artistas ganhadores do Grammy).

Os dois já trabalharam juntos no remix de "Finesse", do cantor, que foi sucesso nas paradas americanas. A música foi escolhida pela Billboard como a 19ª melhor música de todo o ano de 2018. Confira o clipe: