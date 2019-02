Snoop Dogg e Anitta farão parceria: 'Serão bundas e bundas pra todo lado', diz rapper

Nesta quarta-feira, 13, uma nova parceria internacional foi confirmada: Snoop Dogg e Anitta terão uma música juntos, produzida por Papatinho.

A notícia veio pelo Instagram do próprio produtor, em que o rapper aparece em um estúdio, e diz: "Eu tô te dizendo, parceiro: quando eu colocar meus vocais nessa música, nós vamos ter um sucesso".

Snoop Dogg também arrisca algumas palavras em português: "Obrigado! It's gonna be a lot of 'bunda, bunda' everywhere" – ou "vão ser bundas e bundas pra todo lado".

Papatinho escreveu na postagem que o esforço do trabalho duro sendo colocado na música está sendo recompensado, e uma grande parceria está prestes a acontecer. Ele marcou as contas oficiais de Anitta e do próprio Snoop Dogg em seguida.

Enquanto isso, Anitta acabou de lançar uma parceria com Kevinho, "Terremoto".