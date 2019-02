Morte de Bibi Ferreira abala colegas e admiradores nas redes sociais

View this post on Instagram

Mais que amigas: friends. 💞 Não poderíamos deixar de parabenizar esta dama do teatro, Bibi Ferreira, que completa 96 anos hoje. Uma vida dedicada ao teatro! É a Bibi a quem Nathalia deve sua estreia profissional em "Senhora dos Afogados", em 1954, dirigido pela nossa aniversariante do dia. Que sua arte continue nos inspirando, Bibi! #bibiferreira #nathaliatimberg #teatrobrasileiro #damasdoteatrobrasileiro