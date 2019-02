Sapatos da marca de Katy Perry são recolhidos de lojas após polêmica racial

O site Katy Perry Collections, que vende produtos com a marca da cantora, retirou do ar modelos de calçados após internautas acusarem o design de "blackface" em um dos produtos. As plataformas Walmart e Dillard, que também vendiam os sapatos, parecem ter tirado do ar os links que direcionavam para os modelos na segunda-feira, 11.

Os calçados criticados são mocassins e sandálias de salto que têm um "rosto" estilizado, com olhos azuis, nariz triangular e boca vermelha. Eles foram disponibilizados nas cores preta – considerada problemática -, bege e dourada.

Reprodução

Fontes ligadas a Katy disseram ao site TMZ que os sapatos fazem parte de uma linha que ela projetou e lançou, mas que a cantora nunca quis que os modelos fossem ofensivos.

Um representante da cantora disse à NBC News que os modelos fazem parte de uma coleção lançada no ano passado em nove tons diferentes (preto, azul, ouro, grafite, chumbo, nude, rosa, vermelho e prata) e foram "idealizados como uma referência à arte moderna e ao surrealismo".

"Fiquei triste quando me chamou a atenção que (o calçado) estava sendo comparado a imagens dolorosas que lembram o blackface", disse a cantora. "Nossa intenção nunca foi provocar qualquer dor " Os sapatos foram retirados do site Katy Perry Collections em nome dela e da Global Brands Group, disse o representante.