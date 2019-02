Game of Thrones: Spoiler causou tensão no casamento de Kit Harington e Rose Leslie; saiba quem falou demais

Você é casada com o próprio Jon Snow de "Game of Thrones" e fez parte do elenco da maior série dos últimos tempos que, por acaso, está chegando ao fim. É claro que vai estar curiosa sobre o destino dos ex-colegas, não é mesmo? Mas isso causou uma tensão ao casamento de Rose Leslie, que interpretou Ygritte por três temporadas na história e é a Sra. Kit Harington desde julho 2018.

O ator, que despontou como um dos protagonistas da série baseada na obra de George R. R. Martin, andou dizendo em entrevistas que a mulher ficou tão furiosa com um spoiler do fim da série que ficou três dias sem falar com ele.

A história não é bem essa, no entanto. Rose ficou de fato muito brava com a boca aberta de Kit. Mas, em entrevista ao site da revista Entertainment Weekly, a atriz explicou que ele Snow entregou o fim da temporada exibida em 2017, a sétima.

"Eu não sei mesmo o fim. Ele me contou o fim da temporada anterior e eu me lembro de ter ficado um pouco metida por causa disso", disse a atriz escocesa.

Kit contou um SPOILER gigante para a mulher, mas, não vamos repetir a mancada para quem ainda não chegou à sétima temporada. Falaremos apenas que Jon Snow revelou a Ygritte como a barreira entre os White Walkers e Westeros foi quebrada!!!

"Eu fiquei branca. 'Você não devia ter me contado tudo! E isso é uma parte enorme'. E ele disse: 'ué, você perguntou"".

Ela também disse que não ficou sem falar com ele todo esse tempo. "Foi exagero. Amo que ele tenha dito três dias. Olha como ele está tentando criar frases de efeito. É hilário", brincou ela.

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" estreia em 14 de abril na HBO.