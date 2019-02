Friends: O motivo que fez Ross e Rachel 'darem um tempo' 22 anos atrás

Há 22 anos, em um dia como hoje, Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer) davam um tempo no seu relacionamento. Um acontecimento que divide até hoje a opinião dos fãs da série, que discutem se eles estavam realmente "separados" ou Ross traiu a namorada quando decidiu dormir com uma das atendentes do café Central Perk.

Em uma entrevista para o Metro Reino Unido, o produtor executivo da série Kevin S. Bright revelou o motivo de colocar esse problema na vida do casal:

“Penso que o que os roteiristas Marta e David fizeram foi uma sacada tão brilhante e corajosa com o relacionamento deles; assim que eles realizaram o desejo [dos fãs], o desejo foi novamente tirado. E isso fez com que fosse ainda melhor quando eles se unissem novamente”, confessou.

Ele ainda acrescentou que quando os dois ficaram juntos pela primeira vez a tensão sexual terminou e que foi então que os autores decidiram tomar uma atitude para “sacudir” a série novamente.

Sim! Acrescentar este drama foi uma estratégia para manter os telespectadores ansiosos por mais – e realmente funcionou.