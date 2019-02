Acredite: um filme de 'Batman x Tartarugas Ninjas' está por vir

Numa parceria entre a Warner, DC e Nickelodeon, um novo longa-metragem de animação trará uma parceria improvável entre as tartarugas e o morcego mais famoso do mundo.

Segundo matéria da Syfy Wire desta quarta-feira (13), um filme com as Tartarugas Ninjas e Batman será produzido, após um crossover já ter ocorrido em uma história em quadrinhos em 2015.

O filme será baseado na minissérie de HQs escrita por James Tynion IV e Freddie Williams II, e terá um elenco de voz repleto de estrelas.

Troy Baker, que trabalhou em nos jogos The Last of Us e Batman: Arkham Origins, será Batman e também o Coringa – sendo o primeiro ator a interpretar ambos no mesmo projeto.

Darren Criss, ator vencedor do Emmy, será a tartaruga Raphael. Kyle Mooney será Michelangelo, Baron Vaughn de "Grace e Frankie" será Donatello, e Eric Souza – que já trabalhou em Pica-Pau, será Leonardo.

Ainda, Rachel Bloom será a Batgirl. Outros personagens famosos da série do morcego farão parte do longa, como Harley Quinn e Poison Ivy (dubladas por Tara Strong), o Pinguim (Tom Kenny), e Bane (Carlos Alazraqui).

O filme está previsto para estrear entre março e junho deste ano.