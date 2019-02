Grammy 2019: Veja a lista COMPLETA com os vencedores das 84 categorias

O Grammy, maior premiação da indústria fonográfica, aconteceu neste domingo (10). A cerimônia distribui gramofones aos melhores do ano em 84 categorias distintas, entregando os prêmios mais cobiçados da noite a Childish Gambino e Kacey Musgraves – por Gravação do Ano e Álbum do Ano, respectivamente.

Leia mais:

Confira a lista completa de filmes vencedores do BAFTA 2019

Extravagância domina o tapete vermelho do Grammy 2019

A apresentação desta edição fica por conta da cantora Alicia Keys. Ela acumula 29 indicações e 15 vitórias no Grammy. Além disso, já provou diversas vezes seu carisma – seja na última noite ou mesmo na cadeira do "The Voice" ou ainda quando passou pelo Rock in Rio, em 2017.

Kendrick Lamar liderou esta edição com oito indicações. Em seguida, o rapper Drake e a cantora pop/folk Brandi Carlile, obtiveram sete e seis nomeações, respectivamente. O produtor Boi-1da, que trabalha com Drake, também recebeu seis indicações este ano.

Confira a lista completa dos vencedores do Grammy 2019: