Grammy 2019: Lady Gaga vence em categorias técnicas

A cantora – e também atriz – Lady Gaga venceu três dos cinco prêmios aos quais foi indicada no Grammy 2019, até agora.

Sozinha, ela levou um gramofone por "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)", na categoria Melhor Performance Pop Solo.

Com Bradley Cooper, ela divide os prêmios de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Performance Pop Duo/Grupo, por "Shallow", canção da trilha sonora do filme "Nasce uma Estrela".

"Eu estou em lágrimas com honra e gratidão. Obrigado meus co-escritores e, Bradley, eu te amo muito. Obrigada", agradeceu a cantora em sua conta oficial no Twitter.

I’m not gonna be able to wear any makeup tonight. We just won our first of Grammy nominations for the night. I’m in tears with honor and gratitude. Thank you @RecordingAcad #Grammys #Grammy and my co-writers and Bradley I love you so much thank you 😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

