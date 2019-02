Grammy 2019: Kacey Musgraves ganha o gramofone de Álbum do Ano

Surpreendendo a muita gente que acompanha o Grammy por aqui, a americana Kacey Musgraves foi a grande premiada da madrugada desta segunda-feira (11). A cantora de country recebeu o gramofone de Álbum do Ano, o principal prêmio da noite.

Leia mais:

Grammy 2019: Childish Gambino leva o prêmio de Gravação do Ano por ‘This is America’

Grammy 2019: Dua Lipa é a Artista Revelação do ano

A artista venceu em todas as quatro categorias em que foi indicada: Álbum do Ano, Melhor Álbum de Música Country, Melhor Performance Solo de Country – por "Butterflies" – e Melhor Canção de Country – por "Space Cowboy".

Ela ainda conta com mais duas vitórias no Grammy. Em 2013, venceu em Melhor Álbum de Música Country, por "Same Trailer Different Park" e Melhor Canção de Country, por "Merry Go 'Round"

Ouça "Golden Hour", de Kacey Musgraves: