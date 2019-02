Grammy 2019: Dua Lipa é a Artista Revelação do ano

A britânica Dua Lipa foi reconhecida como a Artista Revelação pelo Grammy 2019. Com apenas 23 anos, a cantora emplacou diversos singles nas principais paradas do mundo e conta com parcerias com nomes de peso – de Calvin Harris a Major Lazer.

Leia mais:

Grammy 2019: Childish Gambino vence na categoria Música do Ano

Grammy 2019: Ariana Grande vence o prêmio pela primeira vez

Sua música mais conhecida é "New Rules", responsável por torna-la mundialmente famosa. O clipe, com mais de 1,6 bilhão de visualizações no YouTube, recebeu críticas positivas da mídia especializada, que aprovou a temática do empoderamento feminino.

Assista ao clipe de "New Rules":

Confira a lista de indicados para o Grammy de Artista Revelação 2019: