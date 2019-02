Grammy 2019: Childish Gambino leva o prêmio de Gravação do Ano por 'This is America'

A música "This is America" venceu o prêmio de Gravação do Ano na madrugada desta segunda-feira (11), no Grammy 2019. Sem a presença de Donald Glover, voz por trás do nome de Childish Gambino, os produtores receberam o tão desejado gramofone.

Confira a lista de indicados para o Grammy de Gravação do Ano 2019: