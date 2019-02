Grammy 2019: BTS estreia no Grammy e afirma querer parceria com Lady Gaga e Camila Cabello

Um dos maiores grupos de k-pop da atualidade, a boy band BTS esteve presente pela primeira vez em uma premiação do Grammy, neste domingo (10).

A banda foi convidada pela organização do evento para se juntar ao time de apresentadores das 84 categorias da premiação. Eles foram os responsáveis por anunciar a vitória da cantora H.E.R. em Melhor Álbum de R&B.

Em entrevista a revista Variety, os meninos do BTS afirmaram que esperam trabalhar com vários dos indicados deste ano. Os eleitos? Lady Gaga, Camila Cabello, Post Malone, H.E.R. e Travis Scott.

"Esta é a primeira vez que apresentamos um prêmio – e também o Grammy – então sim, ficamos acordados a noite toda", disse RM. "Nós estamos mais que bem; estamos ótimos!", completou.

O BTS não foi aos Estados Unidos apenas para apresentar: o grupo também disputou em uma das categorias. O designer HuskyFox concorria ao prêmio de Melhor Encarte, pelo álbum "Love Yourself: Tear", do grupo. Contudo, perdeu para Willo Perron, responsável por "Masseduction", de St. Vincent.