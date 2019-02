Visões da Vila Ferroviária: Paranapiacaba sob a lente da fotografia

Velhas construções, trilhos, crianças brincando. Estas cenas, e outras, da pequena Vila de Paranapiacaba estão presentes na exposição “Visões da vila ferroviária”, do repórter fotográfico Edu Guimarães. Com entrada gratuita, ela fica em cartaz até o dia 28 deste mês no Atrium Shopping, em Santo André.

As 30 fotografias reunidas no piso térreo do estabelecimento revelam um lado menos turístico do distrito andreense. “A ideia sempre foi mostrar algo novo, mesmo para quem já conhece o local”, conta Guimarães.

As visitações são de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Serviço

Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155, Santo André – SP, tel.: 11 3135-4500). Até 28 de fevereiro . Gratuito.