Vikings: Tudo o que Michael Hirst antecipou sobre a 6ª temporada

Como anunciado há algumas semanas, “Vikings” irá terminar na sexta temporada. No entanto, enquanto esperamos pelos episódios que encerrarão, o criador Michael Hirst decidiu revelar alguns detalhes sobre os destinos dos protagonistas.

Como Hirst lembrou em entrevista a Entertainment Tonight, Bjorn, ao contrário de seu pai, sempre cultivou interesse pelo trono.

Uma vez conquistado, o soberano terá que tomar decisões cruciais que desafiarão seus ideais, bem como as noções de certo e errado. É provável que vejamos as mudanças de um personagem com que desejava o poder e agora tem a liberdade de exercê-lo.

Ivar, por sua vez, enfrentará um inimigo feroz e implacável: o príncipe de Rus na Rússia. Esse obstáculo Promete mostrar um lado muito mais profundo e desconhecido do personagem.

“O que vamos ver de imediato na sexta temporada são diferentes aspectos de Ivar, de seu caráter. Ele vai ser muito vulnerável. Ele vai estar em um ambiente totalmente alienígena em que ele está realmente tentando lutar para se manter vivo. Ele é desafiado como nunca antes. Ele está com alguém que é realmente mais poderoso, mais cruel, mais implacável do que nunca, e ele tem que tentar sobreviver a isso. Mas também, ele forma um novo relacionamento, que é completamente diferente de qualquer relacionamento que ele teve antes, no qual ele é paternal, no qual ele é emocional, no qual ele é sensível, no qual você se envolve com ele em um nível totalmente diferente. Ele ainda é Ivar, ele é um personagem tão maravilhoso, mas ele é um Ivar diferente, ele é um Ivar mais simpático e eu acho que os fãs vão amar essas novas expressões que ele usa, esses novos elementos à sua personalidade que você vê. É realmente interessante”.

Reprodução / Giphy

O escritor também confirmou que ainda não vimos os últimos momentos de Floki, mas que também não revelou se ele está vivo ou morto. Em entrevista ele explicou que as pistas sobre os próximos acontecimentos estão bem guardadas e devem permanecer em segredo pois são “muito importantes, emocionais e fantásticas”.

Reprodução / Giphy

Para Lagertha, os próximos passos já eram esperados e, depois de tantas batalhas e perdas, a guerreira quer voltar a ter uma vida tranquila.

“Terá uma reunião no começo do primeiro episódio da 6ª temporada em que os vencedores da batalha por Kattegatt decidem o que vão fazer e ela (Lagertha) diz que vai se aposentar, que já fez o suficiente, que está cansada, que ela quase morreu, que as pessoas que ele amava estão mortas. E todo mundo está um pouco surpreso com isso. (…) Poderia ela realmente se aposentar desta vida?”.

Em resposta ao TV Guide, o criador respondeu o que já esperávamos: ela não conseguirá voltar a ser a agricultora da primeira temporada. Ela até tentará integrar uma pequena comunidade para voltar às origens, mas seu passado lendário não deixará isso funcionar e será “impossível fugir”.

A sexta temporada de “Vikings” ainda não tem data de estreia prevista, mas a série está prevista para terminar apenas em 2020.