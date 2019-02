Grammy 2019: Ariana Grande vence o prêmio pela primeira vez

A cantora Ariana Grande venceu seu primeiro Grammy neste domingo (10), por "Sweetener", na categoria Melhor Álbum Pop. Ela desbancou artistas como Taylor Swift, Shawn Mendes e Camila Cabello, que também concorriam por seus últimos trabalhos.

Contudo, como já havia prometido esta semana, ela não estava presente para receber seu gramofone. Mesmo assim, agradeceu pelo Twitter.

"Eu sei, eu não estou aí esta noite (…) mas isso é lindo! Muito obrigada", escreveu.

i know i’m not there tonight (trust, i tried and still truly wished it had worked out tbh) and i know i said i try not to put too much weight into these things …. but fuck ……. 🥺 this is wild and beautiful. thank you so much.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) February 10, 2019