Dupla sertaneja cancela show após acidente matar técnico da equipe

“ A família Henrique e Juliano está de luto, hoje um dos integrantes da equipe sofreu um acidente e, infelizmente veio a óbito. Compartilhamos com a família de Carlos Barbosa de Souza, Carlão, o sentimento de perda e dor. Que Deus receba nosso companheiro em seus braços e conforte o coração de seus entes queridos. Descanse em paz Carlão. “