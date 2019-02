Confira a lista completa de filmes vencedores do BAFTA 2019

O 'Oscar britânico' decretou: "A Favorita" e "Roma" são os melhores filmes de 2019. O filme do diretor mexicano Alfonso Cuarón surpreendeu vencendo o BAFTA na categoria de Melhor Filme, desbancando outros fortes candidatos – como "A Favorita", produção britânica com Emma Stone no elenco.

Além de vencer como Melhor Filme, "Roma" ainda levou mais três estatuetas para casa: Melhor Diretor, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia. O resultado o aproxima ainda mais dos principais prêmios no Oscar.

Já "A Favorita" levou a melhor em sete prêmios, dentre eles os de Melhor Atriz para Olívia Colman e Melhor Atriz Coadjuvante para Rachel Weisz.

Confira a lista completa de vencedores do BAFTA 2019:

Melhor Filme

Infiltrado na Klan

A Favorita

Green Book: O Guia

Roma

Nasce Uma Estrela

Melhor Filme Britânico

Beast

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Mcqueen

Stan & Ollie

Você Nunca Esteve Realmente Aqui

Estreia Notável de Cineasta Britânico

Apostasy – Daniel Kokotajlo (Roteirista/Diretor)

Beast – Michael Pearce (Writer/Director), Lauren Dark (Produtor)

A Cambodian Spring – Chris Kelly (Roteirista/Diretor/Produtor)

Pili – Leanne Welham (Roteirista/Diretor), Sophie Harman (Produtor)

Ray & Liz – Richard Billingham (Roteirista/Diretor), Jacqui Davies (Produtor)

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Cafarnaum

Guerra Fria

Dogman

Roma

Shoplifters

Melhor Documentário

Free Solo

Mcqueen

Rbg

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Melhor Longa Animado

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Homem-Aranha no Aranhaverso

Melhor Diretor

Infiltrado na Klan – Spike Lee

Guerra Fria – Paweł Pawlikowski

A Favorita – Yorgos Lanthimos

Roma – Alfonso Cuarón

Nasce Uma Estrela – Bradley Cooper

Melhor Roteiro Original

Guerra Fria

A Favorita

Green Book: O Guia

Roma

Vice

Melhor Roteiro Adaptado

Infiltrado na Klan

Poderia me Perdoar?

Primeiro Homem

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

Melhor Atriz

Glenn Close – A Esposa

Lady Gaga – Nasce Uma Estrela

Melissa Mccarthy – Poderia me Perdoar?

Olivia Colman – A Favorita

Viola Davis – As Viúvas

Melhor Ator

Bradley Cooper – Nasce Uma Estrela

Christian Bale – Vice

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Steve Coogan – Stan & Ollie

Viggo Mortensen – Green Book: O Guia

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams – Vice

Claire Foy – O Primeiro Homem

Emma Stone – A Favorita

Margot Robbie – Duas Rainhas

Rachel Weisz – A Favorita

Melhor Ator Coadjuvante

Adam Driver – Infiltrado na Klan

Mahershala Ali – Green Book: O Guia

Richard E. Grant – Poderia me Perdoar?

Sam Rockwell – Vice

Timothée Chalamet – Querido Menino

Melhor Trilha Sonora Original

Infiltrado na Klan – Terence Blanchard

Se a Rua Beale Falasse – Nicholas Britell

Ilha de Cachorros – Alexandre Desplat

O Retorno de Mary Poppins – Marc Shaiman

Nasce Uma Estrela – Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Melhor Fotografia

Bohemian Rhapsody

Guerra Fria

A Favorita

Primeiro Homem

Roma

Melhor Edição

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Primeiro Homem

Roma

Vice

Melhor Direção de Arte

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor Figurino

A Balada de Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Melhor Maquiagem e Caracterização

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Duas Rainhas

Stan & Ollie

Vice

Melhor Som

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Missão: Impossível – Efeito Fallout

Um Lugar Silencioso

Nasce Uma Estrela

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Pantera Negra

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

O Primeiro Homem

Melhor Curta de Animação Britânico

I’m Ok

Marfa

Roughhouse

Melhor Curta Britânico

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale Barnaby Blackburn

Melhor Estrela em Ascenção