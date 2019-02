O cantor e compositor Beto Barbosa informou por meio de seu Instagram que já deixou a UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde fez uma cirurgia para retirar a bexiga e já está no quarto do hospital. Ele trata de um câncer na bexiga.

Na postagem no Insta, ele aparece fazendo fisioterapia no quarto.

.