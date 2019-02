The Rock disse que foi a primeira escolha para apresentar a premiação do Oscar

Em sua rede social, o ator Dwayne Johnson, mais conhecido por seus fãs como 'The Rock', disse que seu nome foi o primeiro escolhido pela academia para apresentar a cerimônia do Oscar, neste domingo.

Dwayne não aceitou o convite, segundo ele, por conta de sua agenda profissional. Atualmente, The Rock está filmando Jumanji.

Ah mahalo dude, I was their first choice to host this year, and my goal was to make it the most fun and entertaining Oscars ever. We all tried hard, but couldn’t make it work since I’m shooting Jumanji. Academy and I were super bummed but maybe one day down the road 🥃 https://t.co/eiiMuBNOzb

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 6, 2019