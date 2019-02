Filmes na TV: Django Livre, As Aventuras de Pi e outros destaques deste sábado

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste sábado (9).

Filmes na TV aberta

A Record exibe "O Professor Aloprado 2 – A Família Klump" às 15h. Na Band tem "Reféns", com Nicole Kidman e Nicolas Cage, às 23h20 e "O Impostor", com John Travolta, às 1h.

Na Globo tem, na madrugada de sábado para domingo (10), "Django Livre", com Leonardo DiCaprio, à meia-noite e meia, "As Aventuras de Pi" às 3h e "The Wonders – O Sonho não Acabou" às 4h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques do Megapix vão para "Caça às Bruxas" às 22h e "John Wick – De Volta ao Jogo" às 23h50. No TNT tem "Zootopia – Essa Cidade é o Bicho" às 18h15 e "A Fantástica Fábrica de Chocolate" às 21h45. No Cinemax tem "Será Que?", com Daniel Radcliffe, às 13h40 e "A Origem" às 22h.

Na Warner tem "Branca de Neve e o Caçador" às 19h45 e "O Caçador e a Rainha do Gelo" às 21h. Na Fox tem "O Hobbit: A Desolação de Smaug" às 21h e "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos" às 23h40. No FX tem "Prometheus" às 17h50 e "X-Men Origens: Wolverine" às 22h.