Quais os carros que Ted Bundy e outros Serial Killers dirigiam? Veja as fotos

Se os carros falassem poderiam contar histórias de todo tipo. Existem alguns, que talvez pudessem relatar crimes violentíssimos. Como o fusca que Ted Bundy usava para assaltar e assinar dezenas de jovens mulheres na Califórnia, na década de 1970.

Muitos assassinos em série se tornaram famosos devido ao horror de seus atos. Isso inclui a quantidade de vitimas que mataram, o Modus Operandi e outros detalhes mais. Neste artigo falaremos sobre alguns veículos icônicos que ficaram famosos pelos condutores infames.

Charles Manson – Dodge Ram Power Wagon 1935

Assassino icônico por comandar uma seita apocalíptica, Charles Manson adquiriu dois desses veículos para usar no rancho Barker. Atualmente, a Power Wagon está no deserto com vários desenhos de pentagramas na funilaria para que as pessoas identifiquem o antigo dono.

Ted Bundy – Volksvagem Fusca 1975

Ted Bundy é um dos assassinos em série mais nitorios dos Estados Unidos. O fusca era a imagem humilde que permitia Bundy se misturar e persuadir suas vitimas. O estudante de direito tentava atrair as mulheres com uma variedade de mentiras e as matava a sangue frio. O homem confessou mais de 30 assassinatos, no entanto, alguns acreditam que ele cometeu ais de 100.

John Wayne Gacy – Oldsmobile Delta Royale 88

O assassino de 33 anos, John Wayne Gacy conduzia um delta 88 preto de 1979. Ele atraia crianças disfarçado de palhaço, usava clorofórmio e as levava até sua casa para cometer atos horríveis. Até que uma vitima que conseguiu escapar das garras do monstro seguiu Gacy por conta de seu veículo.

Os assassinos Moors – Morris Mini Van

Os infames assassinos britânicos Ian Brady e Myra Hinsley ficaram conhecidos como os “Assassinos Moors”. Devido ao terror de matar e se desfazerem das crianças perto de Saddleworth Moor, perto de Manchester. A dupla utilizou um pequeno e popular Morris Mini Van, para atrair e capturar as vítimas.