Ano Novo Chinês na Liberdade traz opção de passeio no fim de semana em SP

Neste fim de semana, no bairro paulistano da Liberdade, a comunidade chinesa no Brasil dá as boas-vindas ao Ano Novo Chinês. Como já virou costume, a festa será aberta para paulistanos e turistas.

Entre as atrações, estão barracas de comidas típicas, lutas marciais, apresentações musicais, artesanato e até massagem.

Uma novidade desta edição é a celebração de um casamento chinês, marcado para ocorrer neste sábado, 9, às 13 horas.

De acordo com a tradição chinesa, o porco, símbolo desse novo período, traz abundância e felicidade.

Onde: Praça da Liberdade, Centro.

Quando: Sábado (9) e domingo (10), 10h/20h.

Quanto: Grátis.