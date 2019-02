thank u, next: seis meses após 'Sweetener', Ariana Grande lança novo álbum e clipe; confira

A cantora (e workaholic) Ariana Grande lançou seu mais novo álbum, "thank u, next" nesta sexta-feira (8). E se você achou que as novidades iam parar por aí, ela também divulgou o clipe do single "break up with your girlfriend, i'm bored".

O vídeo tem participação de Charles Melton, ator da série "Riverdale", e da modelo Ariel Yasmine. Os três formam um triângulo amoroso, em que Ariana se relaciona com ambos.

"break up with your girlfriend, i'm bored" é o terceiro single de "thank u, next". O primeiro foi a própria faixa-título, lançado em novembro, e "7 rings", divulgado há 20 dias.

Assista ao clipe:

Além dos singles já citados, Ariana Grande também já havia divulgado "imagine", música que abre o álbum, em dezembro. O novo trabalho vem na esteira de "sentimentos frescos", considerando seu término em outubro com o comediante Pete Davidson e a morte de outro ex-namorado, o rapper Mac Miller.

Ouça "thank u, next":