Pitty anuncia novo álbum para abril, primeiro em cinco anos

A cantora Pitty anunciou esta semana o lançamento de seu novo álbum, "Matriz". Este será seu quinto disco de estúdio e tem lançamento previsto para abril deste ano.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a ideia é voltar às origens e "chegar na matriz sonora". "É uma espécie de retorno de um auto-exílio estético e cultural, e isso só é possível hoje por vários motivos", informou.

"Matriz" terá a participação do compositor Lazzo Matumbi. "Apesar de termos sons e carreiras diferentes, nossa essência é parecida. Ele é luta, revolução, é o lado B da Bahia do qual eu sempre fiz parte e que me interessa mostrar", disse Pitty.

O álbum foi gravado em três cidades diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, lugares especiais para a cantora de origem baiana. Sua turnê atual já leva o nome do próximo álbum.

O último single de Pitty é "Te Conecta", lançado em setembro do ano passado.

Assista ao clipe: