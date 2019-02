NASA envia mensagem para Ariana Grande e 'quebra internet'

A cantora americana Ariana Grande, 25 anos, lançou nesta sexta-feira (08) o seu quinto álbum "Thank U, Next". Confira:

Ela também revelou o clipe de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored". Confira o novo trabalho divulgado no YouTube:

Em virtude dos novos lançamentos, o assunto virou trending topics do Twitter, sendo um dos mais comentados na rede social.

As hashtags "#thankunext" e "#ArianaGrande" são destaques mundiais. No entanto, as surpresas não acabaram. Os fãs da cantora ganharam mais um presente neste dia.

A Nasa enviou mensagem para Ariana. A agência especial americana utilizou o Twitter para enviar o elogio. Veja:

"Ei Ariana Grande, vimos a 'NASA' no trending esta manhã e pensamos que era sobre uma de nossas novas descobertas. Mas percebemos que você pode precisar de algum espaço"

"It’s like you’re the universe and we’re N-A-S-A". Check out the universe: https://go.nasa.gov/2SFTWA0″

O motivo é que uma das canções do novo álbum também se chama "Nasa", mesmo nome da entidade. Confira a publicação:

Hey @ArianaGrande, we saw 'NASA' trending this morning and thought it was about one of our new discoveries. But we realized that you might need some space.

🎶 It’s like you’re the universe and we’re N-A-S-A 🎶

Check out the universe: https://t.co/hRtKDqTkiZ pic.twitter.com/p3aAZEwMfv

— NASA (@NASA) February 8, 2019