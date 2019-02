Justin Bieber e Hailey Baldwin fazem confissão sobre a vida sexual do casal

Pela primeira vez, Justin Bieber e Hailey Baldwin falaram abertamente sobre seu recente casamento. Em uma entrevista para a capa de março da revista Vogue, o casal detalhou os desafios que enfrentam neste momento e revelou um segredo sobre sua vida sexual que surpreendeu muitos fãs.

“A verdade é que o casamento é muito difícil. Você tem que começar a esclarecendo isso, é muito difícil”, confessou a modelo de 22 anos.

Os dois também revelaram que têm personalidades opostas. Enquanto Bieber é sentimental, Hailey é mais racional e acha difícil expressar seus sentimentos.

“Emocionalmente eu sou o mais instável dos dois, acho difícil encontrar a paz. É como se tudo importasse muito para mim e eu quero que as coisas corram bem e que as pessoas me amem. Hailey é uma pessoa muito racional e estruturada, algo que eu preciso, sempre quis estar seguro”, disse o cantor de 24 anos.

A influencer a entende que, embora nem todo dia seja perfeito, ambos estão empenhados em fazer dar certo:

“Eu o amo muito, por muito tempo eu o amei. Estamos empenhados em crescer juntos e apoiar um ao outro em nossas mudanças, como eu vejo, no final do dia, ele também é meu melhor amigo, eu nunca me canso de estar ao seu lado”, revelou.

Os jovens também foram encorajados a falar sobre assuntos mais íntimos, e reconheceram que só fizeram sexo depois de se casarem.

O artista canadense ainda confessou que se manteve sem sexo por mais de um ano quando voltou a ver Hailey em junho passado. A decisão partiu depois de uma fase que ele define como "super promíscua".

“Minha mãe sempre disse para tratar as mulheres com respeito. Para mim, isso sempre esteve na minha cabeça enquanto eu estava [sendo promíscuo], então eu nunca poderia gostar disso. [Deus] não nos pede para não fazer sexo com porque ele quer regras e essas coisas. Ele diz: Estou tentando protegê-lo da dor. Eu acho que sexo pode causar muita dor”, confessou.

Bieber ainda reconheceu que Hailey foi uma benção dada por Deus devido aos seus esforços em ser alguém melhor.