Filmes na TV: O Hobbit 2, A Feiticeira e mais destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (8).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "A Feiticeira" às 14h, "Presos no Paraíso" às 2h, "Perseguição Implacável" às 3h30 e "Traição em Família" às 5h. Na Record tem "O Hobbit: A Desolação de Smaug" às 22h45. No SBT tem "Destinados ao Amor" às 23h15.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem o documentário de Eduardo Coutinho "Cabra Marcado para Morrer" às 13h30 e "Que Horas Ela Volta?", com Regina Casé, às 22h. Na Sony tem "Cadê os Morgan?" às 20h. Na Universal tem "Anjos da Noite – A Evolução" às 13h30.

Na Warner tem "Fúria de Titãs" às 19h e "Guardiões da Galáxia" às 22h30. Na Fox tem "Bob Espoja: Um Herói Fora D'Água" às 14h40, "Os Croods" às 21h e "Pixels", com Adam Sandler, às 22h40. No FX tem "O Terno de 2 Bilhões de Dólares", com Jackie Chan, às 15h e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" às 20h30.

No TNT tem "Os Boxtrolls" às 15h30 e "Minha Mãe é uma Peça – O Filme" às 22h30. No Cinemax tem "Sex and the City 2" 17h40 e "Inatividade Paranormal 2" às 20h30. No Megapix tem "Django Livre" às 17h e "John Wick – De Volta ao Jogo" às 22h30.