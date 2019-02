Espetáculo gratuito apresenta às crianças o universo criativo de Clarice Lispector

Clarice Lispector para crianças com panelas e colheres. Estranho?

Mas é o que vai rolar no “Experimentando Clarice”, um espetáculo gratuito voltado ao público infantil, que entra em cartaz em 13 de fevereiro no Teatro Leopoldo Fróes, no Centro Cultural de Santo Amaro.

O espetáculo traz quatro contos infantis de Clarice na voz dos contadores de história, Renata Augusto, Nino Belucci e Rafael Siqueira. Os contos são: “A Vida Íntima de Laura” (uma galinha que tem medo de acabar na panela), “A Mulher que Matou os Peixes” (sobre uma senhora que, apesar de gostar dos bichos, diz ter matado todos os peixes), “O Mistério do Coelho Pensante” (o coelho que tem o poder de cheirar as ideias ao seu redor) e “Quase de Verdade” (história narrada por Ulisses, o inseparável cachorro da autora).

Os narradores vão usar utensílios domésticos – como panelas, talheres, vasilhas e poltronas – para animar o ambiente e alimentar a imaginação das crianças.

Serviço:

Contação de histórias – Experimentando Clarice

Datas: 13, 14, 21 e 22/02

Horário: 11h às 15h. Grátis

Local: Centro Cultural Santo Amaro – Teatro Leopoldo Fróes – Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro