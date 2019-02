Elba Ramalho entrega obra madura em show

Para celebrar seus 40 anos de trajetória, Elba Ramalho preparou um disco repleto das referências que a acompanham desde sempre.

Em “O Ouro do Pó da Estrada”, distribuído no fim do ano passado, ela mistura o forró às guitarras, o reggae às rabecas, em canções ora dançantes, ora românticas.

Esse panorama poderá ser conferido nos shows de lançamento do álbum, que acontecem neste fim de semana no Sesc Pinheiros.

É uma chance de ver como as novas faixas se integram a sucessos indispensáveis, como “De Volta pro Aconchego”. Não é um trabalho difícil, dada a consistência das parcerias musicais que ela estabeleceu.

O disco reúne composições de Lula e Yuri Queiroga (“O Ouro do Pó da Estrada”, “Calcanhar” e “O Girassol da Caverna), Marcelo Jeneci e Chico César (“Oxente”), além de resgatar obras de Belchior (“Princesa do Meu Lugar”), Siba (“José”) e Dominguinhos e Fausto Nilo (“Além da Última Estrela”), entre outros.

Não poderia faltar, é claro, o toque do mestre Luiz Gonzaga (1912-1989), representado por uma versão ao mesmo tempo animada e pesada do clássico “O Fole Roncou”.

Serviço

No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 50.